Посетить Нижний парк Петергофа с 14 октября можно бесплатно

Посетить Нижний парк Петергофа с 14 октября можно бесплатно
Очереди из туристов временно станут меньше. Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

В этот день все фонтаны на территории Нижнего парка будут отключены до следующего сезона.

Завтра, 14 октября, вход на территорию Нижнего парка Петергофа станет свободным, все желающие смогут попасть туда совершенно бесплатно, сообщают сотрудники музейного комплекса.

Начиная с середины осени, все фонтаны на территории исторических парков перестанут работать, а насладиться их красотой теперь можно будет только в новом летнем сезоне. В течение всего лета фонтаны радовали туристов и гостей Петергофа, работая ежедневно.

Так, вплоть до следующего теплого времени года в Петергофе можно будет насладиться всем, кроме работы виртуозно выполненных фонтанов, зато абсолютно бесплатно.

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Посетить Нижний парк Петергофа с 14 октября можно бесплатно
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