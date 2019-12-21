Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года

Главным цветом 2020 года является синий, поэтому он должен присутствовать в одежде.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал в беседе с «Говорит Москва». Он напомнил, что трендовым цветом 2020 года станет синий. Женщины на Новый год могут надеть синее платье с подкладными плечами, а также с блестками, которые сейчас тоже очень модные.

Мужчины же могут приобрести синий пиджак или бабочку. С белой рубашкой это будет выглядеть потрясающе, считает Васильев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год. Он просит горожан не убирать далеко зонты, потому что они им могут понадобиться.