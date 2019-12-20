Главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год

Он просит горожан не убирать далеко зонты, потому что они им могут понадобиться.
Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает издание «Аргументы и Факты Санкт-Петербурга», цитируя слова главного синоптика города Александра Колесова. Он рассказал, что не может порадовать петербуржцев, которые с нетерпением ждут снега – до Нового года остается менее двух недель и синоптик считает, что зимняя погода вряд ли нагрянет в город.
Колесов отметил, что горожанам не стоит далеко убирать зонты, потому что осадки в виде дождя куда вероятнее, чем снег. До этого о погоде на Новый год высказывались и другие эксперты: они тоже говорят о плюсовых температурах с 31 декабря на 1 января.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десятки тысяч жителей Петербурга и области могут остаться без света на Новый год. Эти люди получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Все вместе они накопили долгов за электричество на сумму более 215 миллионов рублей.