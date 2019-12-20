Главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год

Главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год
Праздничная ель на Дворцовой площади. Фото: instagram.com/shulakova_margarita

Он просит горожан не убирать далеко зонты, потому что они им могут понадобиться.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает издание «Аргументы и Факты Санкт-Петербурга», цитируя слова главного синоптика города Александра Колесова. Он рассказал, что не может порадовать петербуржцев, которые с нетерпением ждут снега – до Нового года остается менее двух недель и синоптик считает, что зимняя погода вряд ли нагрянет в город.

Колесов отметил, что горожанам не стоит далеко убирать зонты, потому что осадки в виде дождя куда вероятнее, чем снег. До этого о погоде на Новый год высказывались и другие эксперты: они тоже говорят о плюсовых температурах с 31 декабря на 1 января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десятки тысяч жителей Петербурга и области могут остаться без света на Новый год. Эти люди получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Все вместе они накопили долгов за электричество на сумму более 215 миллионов рублей.

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