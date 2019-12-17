Десятки тысяч жителей Петербурга и области могут остаться без света на Новый год

Свет вернут после оплаты долгов и компенсации за подключение и отключение электричества. Фото: pixabay

Свет вернут после оплаты долгов и компенсации за подключение и отключение электричества. Фото: pixabay

Более 36 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области рискуют остаться без новогоднего обращения президента России из-за накопившихся долгов по электроэнергии.

Эти люди получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Все вместе они накопили долгов за электричество на сумму более 215 миллионов рублей. Чтобы встретить Новый год при включенном свете и телевизоре, абонентам необходимо не только погасить свои долги, но и возместить расходы за отключение и подключение света. На это придется потратить до трех тысяч рублей.

В ПСК отметили, что обычно получившие такое уведомление потребители стараются погасить задолженность в кратчайшие сроки. Остальных ждет суд и применение мер по принудительному взысканию долга, в том числе и запрет на выезд из страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине ноября Кронштадт остался без электричества.