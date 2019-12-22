Суд продлил срок задержания охотнику из Колпино, стрелявшему в охранников «Транснефти»

Он обвиняется в том, что не менее пяти раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в трех охранников

Он обвиняется в том, что не менее пяти раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в трех охранников

Колпинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа 60-летнего Андрея Богданова.

Он обвиняется в том, что не менее пяти раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в трех охранников ООО «Транснефтьохрана», сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Этот инцидент произошел 20 декабря 2019 года недалеко от нового СИЗО «Кресты». В правоохранительные органы обратился охранник «Транснефти», рассказавший, что он и его напарник подверглись обстрелу. Позже коллегу звонившего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавший от пули отправился в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с простреленным легким, сломанным ребром и лопаткой. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 60-летний Андрей Богданов. Мужчина представился как сотрудник ЧОПа и рассказал, что увлекается охотой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что охота на уток с резиновой лодки закончилась госпитализацией. Мужчина случайно подстрелил напарника по охоте, когда лодку качнуло волной.