«Волга» перевернулась после ДТП на трассе «Нарва»

«Волга» перевернулась после ДТП на трассе «Нарва»
В результате ДТП пострадали три человека. Фото: Pixabay

На трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти столкнулись «Волга» и Mercedes.В результате столкновения «Волга» перевернулась.

ДТП произошло около 18:00 на 60 километре дороги «Нарва», там Mercedes столкнулся с ГАЗ-3102, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, Mercedes выезжал на главную дорогу и не предоставит преимущество автомобилю ГАЗ-3102.

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.

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«Волга» перевернулась после ДТП на трассе «Нарва»
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