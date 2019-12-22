«Волга» перевернулась после ДТП на трассе «Нарва»

В результате ДТП пострадали три человека. Фото: Pixabay

В результате ДТП пострадали три человека. Фото: Pixabay

На трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти столкнулись «Волга» и Mercedes.В результате столкновения «Волга» перевернулась.

ДТП произошло около 18:00 на 60 километре дороги «Нарва», там Mercedes столкнулся с ГАЗ-3102, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, Mercedes выезжал на главную дорогу и не предоставит преимущество автомобилю ГАЗ-3102.

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.