Водитель каршеринга госпитализирован после ДТП с КамАЗ на Торфяной дороге

Водитель каршеринга госпитализирован после ДТП с КамАЗ на Торфяной дороге
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса.

Согласно данным управления ГИБДД по Петербургу, авария произошла в ночь на 22 декабря около дома №10 по Торфяной дороге. Там водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. О других пострадавших в аварии не сообщалось. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «КамАЗ» подцепил на ковш машину на Революции.

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