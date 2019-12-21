«КамАЗ» подцепил на ковш машину на Революции

Водитель большегруза до поры до времени не замечал этого.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что «КамАЗ» подцепил на ковш легковой автомобиль и тащил его по шоссе Революции, пока не остановился перед автобусом. Только тогда водитель большегруза увидел, что случилось.

«Подозреваю, что водитель КамАЗа увидел Polo только остановившись с разумной дистанцией за автобусом. Поднятый отвал обзору мешал»,

— пишет один из пользователей.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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