Петербуржцы снова жалуются на пробки: на этот раз из-за забега Дедов Морозов

Петербуржцы снова жалуются на пробки: на этот раз из-за забега Дедов Морозов
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Для проведения мероприятия пришлось перекрыть центральную улицу.

Об этом стало известно сегодня вечером, 21 декабря. Обо всем рассказывают автомобилисты в социальной сети «Вконтакте». В эту субботу в Санкт-Петербург прилетел Дед Мороз из Великого Устюга, который зажег елку и дал старт массовому забегу Дедов Морозов. Десятки мужчин в ярких костюмах и с белыми бородами побежали по центру, тем самым ограничив дорожное движение. Мероприятие доставило удовольствие далеко не всем – автомобилисты начали жаловаться на заторы.

«Дело не в довольстве. Но почему остальных горожан «дискомфортировать»», — пишет один из пользователей.

«Из-за вас по городу не проехать, устроили коллапс в центре!», — пишет другой.

Другие отмечают, что некоторым лишь на что-то жаловаться. Всем возмущающимся предлагают пересесть на общественный транспорт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год.

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Петербуржцы снова жалуются на пробки: на этот раз из-за забега Дедов Морозов
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