На КАД произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей

Вечером 22 декабря на КАД недалеко от выезда из Мурино произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло около 17 часов. Участники ДТП выстроились «паровозиком» в левой полосе на КАД.

«На КАД недалеко от выезда из Мурино приблизительно в 17 часов 9 автомобилей столкнулись паровозиком», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.