Петербургского адвоката подозревают в фальсификации доказательств

Петербургского адвоката подозревают в фальсификации доказательств
Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге два адвоката стали фигурантами уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество. Их заключили под стражу, сообщили в следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Согласно данным следствия, обвиняемые, зная, что в производстве УФСБ имеются материалы проверки в отношении петербуржца и его супруги по факту фальсификации доказательств по административному делу в одном из районных судов Петербурга, ввели его в заблуждение и потребовали 2 млн рублей за решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

В сентябре они получили от петербуржца муляж денежных средств на сумму 2 млн рублей, после чего их задержали оперативники.

На сегодняшний день в отношении одного из адвокатов возбуждено четыре уголовных дела по факту фальсификации доказательств.

По версии следствия, в прошлом году адвокат совершил фальсификацию доказательств, оказывая правовую помощь четырем иностранцам по решению полицию о не разрешении въезда в Россию.

Все уголовные дела могут соединить в одно производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат пытался пронести своему подзащитному 9 г. наркотика.

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