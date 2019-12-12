Адвокат пытался пронести своему подзащитному 9 г. наркотика

Адвокат, который собирался посетить своего подзащитного, попался при досмотре с наркотиками. Он спрятал запрещенное вещество в тубусе маркера.

Сотрудники следственного изолятора № 6 обнаружили у 57-летнего мужчины наркотики, которые он ухищренным образом спрятал. Данное вещество было отправлено на исследование. Экспертиза показала, что проносимое им вещество действительно является запрещенным наркотиком массой 9,08 г.

Мужчину задержали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении муниципала, которого подозревали в хищении, было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Невского района сообщили, что своими действиями он причинил ущерб в 2,4 млн рублей МО Правобережный.