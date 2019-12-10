Муниципала осудили за хищение 2,4 млн у МО Правобережный

В отношении муниципала, которого подозревали в хищении, было возбуждено уголовное дело.

В прокуратуре Невского района сообщили, что своими действиями он причинил ущерб в 2,4 млн рублей МО Правобережный.

Чиновник был директором унитарного предприятия. Он заключил договор с организацией, которая составила отчет по имуществу муниципального образования и занизила рыночную цену. Уборочное оборудование было выставлено на аукцион. В нем победу в котором одержало подконтрольное ГУПу юридическое лицо.

Мужчину осудили по 159 статье УК РФ за мошенничество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на территории СКК «Петербургский» в Московском районе. Пламя разрослось до 100 кв. метров. По данным ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, огонь охватил мусор. Локализовать пожар удалось меньше чем за 15 минут.