На территории СКК загорелось сто «квадратов» мусора

На территории СКК «Петербургский» в Московском районе Петербурга днем 9 декабря произошел пожар. Пламя разрослось до ста квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 13:08, сообщили gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Локализовать пожар удалось в 13:22.
«Уже все ликвидировано», — уточнили в ведомстве.
Как оказалось, на территории комплекса загорелся мусор. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Для борьбы с огнем были привлечены по меньшей мере шесть пожарных машин. Очевидцы отмечают, что видели на месте около 25 единиц техники, а также полицию и машину скорой помощи.
Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.
Напомним, СКК «Петербургский» готовят к реконструкции. Проект на прошлой недели представил глава комитета по инвестициям Роман Голованов на заседании Законодательного собрания. Против сноса здания выступают градозащитники и активисты.