В Петербурге проходят пикеты против сноса СКК «Петербургский»

В Петербурге продолжаются протесты против сноса СКК «Петербургский». Активисты вышли на улицу с одиночными пикетами 4 ноября.

В День народного единства градозащитники встали на улице с плакатами. На одном из них значилось: «Руки прочь. Мы (сердце) СКК».

Одиночные пикеты в защиту здания проходят почти каждый день. Активисты выстраиваются у СКК и в людных местах. На плакатах — прямое высказывание против сноса комплекса и застройки сквера.

«Зеленые зоны должны оставаться зелеными, а не стоянками!», «Руки прочь от СКК и сквера, нашим детям нужен воздух», — протестуют горожане.

Наиболее заметной акцией стал митинг 13 октября. Активисты вышли на ступени спортивно-концертного комплекса с лозунгом в его защиту. Митинг согласовала администрация Московского района после того, как суд признал отказ чиновников в акции незаконным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в СКК «Петербургский» начался демонтаж сидений на трибунах.