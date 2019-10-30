В СКК «Петербургский» демонтируют сидения

В среду,30 октября в СКК «Петербургский» начался демонтаж сидений на трибунах. Для этих целей в помещения завезли бурильную установку.

Кроме трибун начали разбирать и металлические конструкции на потолке над ареной.

«Завезли бурильную установку на арену СКК. Демонтируют сидения большой трибуны, а малую уже демонтировали. Сверлилка стоит у малой трибуны. Начали разбирать металло — конструкции на потолке над ареной. Кто это делает и по какому праву?!»,- сообщили активисты в соцсетях.

Напомним, строительство спортивно-концертного комплекса, который станет в 2023 году площадкой для проведения Чемпионата мира по хоккею, начнется на месте СКК «Петербургский» не позднее 2020 года. Согласно проекту, объект станет самой большой хоккейной ареной в мире, вместимостью более 21 тыс. зрителей. Кроме того, рядом со «СКА-Ареной» планируют открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, а также секции по разным видам спорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что градозащитники протестуют против сноса спортивно-концертного комплекса и застройки прилегающих к нему озелененных территорий. В субботу, 26 октября, петербуржцы вышли на одиночные пикеты к зданию СКК, которое вскоре собираются сносить.