Активисты вышли на одиночные пикеты против сноса СКК «Петербургский»

Активисты вышли на одиночные пикеты против сноса СКК &#171;Петербургский&#187;
По словам активистов, строительные работы противоречат городским законам, поскольку проводятся без установки необходимого информационного щита. Фото: https://vk.com/skver_ckk

Градозащитники протестуют против сноса спортивно-концертного комплекса и застройки прилегающих к нему озелененных территорий.

В субботу, 26 октября, петербуржцы вышли на одиночные пикеты к зданию СКК, которое вскоре собираются сносить. Несмотря на плохую погоду, люди, вооружившись зонтами и плакатами, собрались на углу улиц Гагарина и Бассейной, чтобы выразить свое несогласие с грядущей реконструкцией стадиона.

Начиная с полудня активисты стояли в одиночных пикетах. Защитники СКК «Петербургский» объединились в группе «Сквер у СКК» «Вконтакте». Там же появилось объявление о субботнем мероприятии. Участников предупредили о необходимости иметь с собой удостоверения личности и одежду по погоде.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 25 октября петербургский СКК обнесли забором.

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Активисты вышли на одиночные пикеты против сноса СКК «Петербургский»
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