СКК «Петербургский» начали обносить забором

СКК &#171;Петербургский&#187; начали обносить забором
Установка забора у СКК "Петербургский". Скриншот: vk.com/skver_ckk

Вокруг СКК «Петербургский» устанавливают строительный забор. Ограждение значительно выросло в ночь на 25 октября.

К зданию подвезли грузовики с бетонными и металлическими секциями забора. Местные жители насчитали около шести машин. Установка забора велась ночью и завершилась под утро, рассказали противники сноса СКК в соцсетях.

«Работы ведутся без информационного щита», — отметили активисты.

Отсутствие информационного щита противоречит закону Петербурга. О нарушении общественники сообщают в ГАТИ, Госстройнадзор и другие ведомства в надежде на том, что таким образом работы удастся приостановить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге объявили конкурс на снос СКК «Петербургский». Итоги его будут подведены 26 ноября. Заказчиком работ выступает АО «Стройгаз». На месте СКК планируют построить хоккейный стадион «СКА-Арена».

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