В Петербурге объявлен конкурс на снос СКК

В Петербурге объявлен конкурс на снос СКК
СКК "Петербургский " . Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

АО «Стройгаз» объявила конкурс на снос СКК «Петербургский». Конкурс завершится в конце сентября. Подрядчик будет выбран 26 ноября.

Точная стоимость контракта на демонтаж СКК «Петербургский» пока не называется. Однако, по мнению экспертов, работы по демонтажу можно оценить в 400 млн рублей.

Впервые об объявленном конкурсе стало известно 13 сентября. Соответствующая документация появилась на торговой площадке группы «Газпромбанка». Согласно техзаданию, выбранный подрядчик должен будет снести несущие конструкции, крышу, трибуны и подземные каналы.

Заявки на снос СКК принимаются до 25 сентября. Компания-подрядчик будет определена в конце ноября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Градсовет согласился со сносом СКК «Петербургский». Чиновник подчеркнул, что новое здание не должно полностью повторять старое, но должно соответствовать петербургскому стилю.

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