Градсовет согласился со сносом СКК «Петербургский»

Градостроительный совет готов дать разрешение на снос СКК «Петербургский». Об этом рассказал глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

«В принципе Градсовет согласился с возможностью сноса этого здания и строительством нового на этом месте, но архитектура нового должна быть петербургской», — приводит слова Григорьева «Интерфакс».

Чиновник подчеркнул, что новое здание не должно полностью повторять старое, но должно соответствовать петербургскому стилю.

Новый проект будет представлен на рассмотрение Градостроительного совета. Точные сроки пока не называются. Как признался Григорьев, новостей по проекту СКК не было несколько месяцев.

Напомним, Градсовет рассмотрел проект реконструкции СКК в декабре 2018 года. Мнение членов совета разделились почти поровну. Авторам проекта рекомендовали доработать облик здания.

Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что реконструкция СКК обойдется не меньше чем в 20 млрд рублей.