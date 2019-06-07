Батанов заявил, что реконструкция СКК обойдется в 20 млрд

Батанов подчеркнул, что Петербург хочет защитить территорию комплекса от жилой застройки. Фото: Google.Maps
Батанов подчеркнул, что Петербург хочет защитить территорию комплекса от жилой застройки. Фото: Google.Maps

Вице-губернатор не стал прояснять, что произойдет со старым зданием.

Эдуард Батанов рассказал на ПМЭФ, что до конца июня Санкт-Петербург заявит конкурс на реконструкцию СКК. Вице-губернатор Петербурга заявил, что стоимость проекта в целом составит не меньше 20 млрд рублей.

Проект реконструированного СКК, который показали на форуме, по мнению Батанова, слишком уж похож на существующий. Вице-губернатор подтвердил, что подрядчик должен будет создать новый комплекс и благоустроить территорию. До сих пор до конца неясно, что станет со старым зданием: снесут ли его полностью или просто перестроят.

Батанов подчеркнул, что Петербург намерен защитить территорию СКК от жилой застройки.

СКК “Петербургский” расположен недалеко от Парка Победы. Его открыли в 1980 году. Комплекс вмещает 25 тысяч зрителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на ПМЭФ должны были показать эскизы нового СКК.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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