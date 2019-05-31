Новые варианты эскиза СКК «Петербургский» представят на ПМЭФ-2019

В Петербурге на международном экономическом форуме представят новый вариант внешнего вида ледовой арены для предстоящего ЧМ по хоккею.

Напомним, что Чемпионата мира по хоккею пройдет в 2023 года и в Санкт-Петербурге. Для этого властям и обществу придется договориться, что делать со старым ССК? Чиновники утверждают, что нужно «все разрушить и заново построить», однако местным жителям такой вариант не по нраву.

Сообщается, что новый проект уже подготовлен и его увидят во время проведения ПМЭФ-2019 в Северной столице. Источники сообщают, что проект хоть и технически новый, но очень уже напоминает старый ССК только в увеличенном масштабе.

Вице-губернатор города Эдуард Батанов комментируя ситуацию, заявляет, что чем дольше идут раздумья над проектом, тем больше вероятность, что подрядчик скажет: «Ну, мы уже понимаем, что не успеваем, поэтому спасибо, до свидания».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.