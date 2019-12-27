Брежнева выложила фото с Меладзе, исполнив желание поклонников

Российская певица Вера Брежнева выложила на своей страничке в Instagram фотографию с супругом, композитором Константином Меладзе. Поклонники вздохнули с облегчением.

Пользователи соцсети тепло отреагировали на снимок. По словам певицы, такой публикацией она исполнила одно из желаний фанатов, которые просили поделиться фото с мужем. Брежнева также рассказала, что Новый год встретит в кругу семьи.

Отметим, что совместное фото с Меладзе появились на страничке певицы неспроста. Недавно она удалила все свои публикации с мужем. После в Сети поползли слухи об изменах певице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Брежнева резко отреагировала на интерес поклонников к их жизни с супругом.