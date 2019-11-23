Вера Брежнева перестала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе

На просторах Сети ранее активно распространялись слухи о романе супруга Брежневой, продюсера Константина Меладзе, с новой участницей «Виагры» Эрикой Герцер.

Брежнева реагировала на сплетни с иронией. Когда вопросы фанатов утомили звезду, она опубликовала пост в Instagram, где искренне удивлялась, что её мужу приписывают роман. Певица отметила, что Меладзе, похоже, супермен, иначе как ему удается совмещать активное участие в проектах и жизни жены с любовницей.

Однако спустя некоторое время из аккаунта Брежневой пропали все совместные фото с супругом. Кроме того, как пишет StarHit, артистка не выдержала и вмешалась в обсуждение своей личной жизни подписчиками. При этом она не стала опровергать предположение о разводе, а лишь резко спросила: «Вас это так волнует?».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Константин Меладзе заявил об аллергической реакции на песню одного из участников шоу «Голос», где он является наставником.