Песня талантливого участника шоу «Голос» вызвала у Константина Меладзе аллергию

Песня талантливого участника шоу &#171;Голос&#187; вызвала у Константина Меладзе аллергию
Константин Меладзе. Фото: meladzemusic Instagram

Композитор и продюсер Константин Меладзе заявил об аллергии на песню одного из участников телевизионного шоу «Голос».

Такое мнение прозвучало в отношении 30-летнего исполнителя Твери Рината Альбикова. Участник исполнил песню «Вернись в Сорренто» на итальянском языке.

Эмоциональное выступление не оставило равнодушных двух судей — Полину Гагарину и Сергея Шнурова. Однако другие двое наставников, Валерий Сюткин и Меладзе, оказались другого мнения.

Композитор объяснил, почему он не развернулся к талантливому участнику. Меладзе отметил, что зал тепло принял выступление певца, однако напомнил, что в предыдущем сезоне данная песня уже звучала. Он отметил, что у того мужчины получилось исполнить ее лучше, чем у Альбикова.

Продюсер также добавил, что ему в целом не понравился выбор песни, так как ее слишком часто используют.

«Она вызывает у меня аллергию», — пожаловался он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о начале нового сезона телешоу «Голос».

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