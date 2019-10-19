Песня талантливого участника шоу «Голос» вызвала у Константина Меладзе аллергию

Композитор и продюсер Константин Меладзе заявил об аллергии на песню одного из участников телевизионного шоу «Голос».

Такое мнение прозвучало в отношении 30-летнего исполнителя Твери Рината Альбикова. Участник исполнил песню «Вернись в Сорренто» на итальянском языке.

Эмоциональное выступление не оставило равнодушных двух судей — Полину Гагарину и Сергея Шнурова. Однако другие двое наставников, Валерий Сюткин и Меладзе, оказались другого мнения.

Композитор объяснил, почему он не развернулся к талантливому участнику. Меладзе отметил, что зал тепло принял выступление певца, однако напомнил, что в предыдущем сезоне данная песня уже звучала. Он отметил, что у того мужчины получилось исполнить ее лучше, чем у Альбикова.

Продюсер также добавил, что ему в целом не понравился выбор песни, так как ее слишком часто используют.

«Она вызывает у меня аллергию», — пожаловался он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о начале нового сезона телешоу «Голос».