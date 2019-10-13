Начался новый сезон шоу «Голос»

Начался новый сезон шоу &#171;Голос&#187;
Скоро состоится следующий отборочный тур. Фото: Pixabay

На первом канале начались эфиры программ нового сезона многими любимого шоу «Голос».

Премьера состоялась 11 октября в эфире Первого канала, программу, как и прежде, вел Дмитрий Нагиев. Наставники с этом туре: Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.

На открытии нового сезона первыми выступили сами наставники: все вместе исполнили общую музыкальную композицию — песню «Геленджик» группировки «Ленинград».

Слепые прослушивания первого отборочного этапа дали учеников Валерию Сюткину. Двое исполнителей оказались в командах Меладзе и Шнурова. Полина Гагарина получила лишь одного человека к себе в ученики.

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