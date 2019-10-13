Вице-мисс «Краса России» серьезно пострадала в ДТП

Вице-мисс &#171;Краса России&#187; серьезно пострадала в ДТП
Девушка все еще не оправилась от полученных повреждений. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Стало известно, что Евгения Сметанина получила тяжелые травмы в автомобильной аварии еще в сентябре и до сих пор восстанавливается.

Евгения Сметанина родилась в Тамбове, в 2017 году она стала первой вице-мисс на конкурсе красоты «Краса России». Сейчас девушка испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Роковая авария произошла под Минском еще в сентябре, 5 числа. Легковой автомобиль, в котором находилась девушка, столкнулся на дороге с грузовиком, сообщает РИА Новости.

Сметанина получила много серьезных телесных повреждений, в том числе: перелом обеих ключиц, раздробленное плечо, многочисленные переломы пальцев рук и ног.

После аварии девушка перенесла серию операций и до сих пор восстанавливается от полученных травм.

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"Краса России" дтп
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