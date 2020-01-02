Больной раком хирург Андрей Павленко попрощался с друзьями

Больной раком хирург Андрей Павленко попрощался с друзьями
Андрей Павленко с семьей. Фото: vk.com/tdcancer

Петербургский врач-онколог Андрей Павленко, который сам заболел раком в 2018 году, опубликовал в соцсетях прощальное письмо, где признал победу болезни над ним.

Согласно письму Павленко, опубликованному в его Facebook-аккаунте, диагностированный в позапрошлом году рак желудка оказался сильнее его и он считает, что шансов на выздоровление уже не осталось. Тем, кто оказался в такой же ситуации, врач посоветовал не опускать руки.

Больше всего Павленко беспокоится не о своей скорой кончине, а о состоянии своей семьи, у которой не останется «опоры и защиты». Он оставил реквизиты банковской карты и попросил оказать финансовую поддержку своей супруге.

«Спасибо вам за то, что были со мной! Всем удачи!», — так Павленко завершил свое письмо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе открыли центр амбулаторной онкологической помощи.

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Больной раком хирург Андрей Павленко попрощался с друзьями
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