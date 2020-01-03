На Энгельса в новогоднюю ночь мужчину госпитализировали после удара ножом в лицо

В Выборгском районе Петербурга пьяное застолье местного жителя и его отчима закончилось дракой. После одного из них доставили в больницу с ножевым ранением на лице.

Все произошло в ночь на 1 января в доме №121/1 на проспекте Энгельса. Мужчины распивали спиртные напитки в новогоднюю ночь, когда между ними произошел конфликт.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего доставили в медучреждение с различными телесными повреждениями. После оказания помощи мужчина ушел. Врачи диагностировали у него скальпированную рану лица, резаную рану правой кисти, шок первой степени, а также алкогольное опьянение.

Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о побеге петербуржца через окно коммуналки. Мужчина убил свою сожительницу, после чего решил бежать.