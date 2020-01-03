Убивший сожительницу в квартире на Обводном сбежал через окно

В Адмиралтейском районе Северной столицы правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины в коммунальной квартире на Обводном канале.

Труп местной жительницы ее соседи нашли накануне, 2 января. На ее теле были обнаружены множественные ушибы и ссадины, также у нее оказалась пробита голова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленника удалось найти по камерам, установленным на фасаде дома. Выяснилось, что он сбежал с места преступления через окно.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ, в рамках которой подозреваемый привлекался к ответственности неоднократно.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном инциденте в новогоднюю ночь. Пьяное застолье привело к ссоре, которая закончилась трагедией.