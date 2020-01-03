Петербуржец задушил соседа шнуром в новогоднюю ночь на улице Лазо

В Красногвардейском районе Петербурга местный житель рассказал соседу об убийстве, которое он совершил 1 января.

Все произошло в квартире на улице Лазо. Сосед не стал скрывать полученную информацию и обратился в полицию.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по предварительным данным, мужчина во время ссоры после распития спиртных напитков задушил приятеля, который снимает с ним жилье. Соседа он убил шнуром от электроприборов.

Стражи порядка прибыли к месту происшествия и задержали подозреваемого в преступлении. В квартиру также прибыла следственно-оперативная группа.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании мужчине меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном избиении в одной из квартир на Лиговском проспекте. Трагедия случилась после курантов.