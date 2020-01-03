Двое после курантов до смерти избили мужчину в коммуналке на Лиговском и скрылись

Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Центральном районе Петербурга в коммунальной квартире обнаружен труп. По словам хозяина комнаты, погибшего избили двое гостей.

Все произошло первого января в квартире дома 44 по Лиговскому проспекту. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что двое мужчин избили 57-летнего потерпевшего, после чего скрылись.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух подозреваемых, 40 и 33 лет.

На следующий день правоохранители возбудили дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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