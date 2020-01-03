Пожарные тушили Kia в Ново-Антропшино, полыхающую на парковке у дома

На улице Славянской в Ново-Антропшино заметили полыхающий автомобиль. По словам очевидцев, пожарные приехали очень быстро и потушили легковушку.

В Сети появились кадры горящей под окнами дома машины марки Kia. Видео опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, пока пламя только разгоралось, хозяин еще пытался спасти вещи из машины. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание.

Информация о возможных пострадавших не сообщается.

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