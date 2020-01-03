Трое пострадали в массовом ДТП у завода «Пелла» в Колпинском районе

Стали известны подробности серьезной аварии в Колпинском районе. Помощь врачей понадобилась троим.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 2 января, на Петрозаводском шоссе. На участке столкнулись четыре транспортных средства.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. В настоящее время они находятся под присмотром врачей.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели женщины в Калининском районе. Ножевые ранения оказались смертельными. Из квартиры, где произошла трагедия, задержали троих.