Полиция задержала троих после смерти женщины в квартире на Гражданском проспекте

В Калининском районе Петербурга правоохранители выясняют гибель местной жительницы. На теле женщины обнаружены ножевые ранения.

Все произошло накануне, 2 января, в доме 20 по Гражданскому проспекту. В отдел полиции сообщили о ножевом ранении. Стражи порядка оперативно прибыли по указанному адресу, где обнаружили труп. Тело 40-летней женщины находилось в одной из квартир.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на месте происшествия были задержаны двое мужчин, 52 и 55 лет. Полицейские также установили, что в момент происшествия в квартире находился муж погибшей.

В отношении задержанных составлены протоколы по факту мелкого хулиганства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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