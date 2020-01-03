Два пешехода-нарушителя погибли под колесами легковушки на Приморском шоссе

На Приморском шоссе в Петербурге водитель легковушки сбил двух пешеходов. Полученные травмы оказались смертельными.

Все произошло в четверг, 2 января, на 39 километре шоссе. По предварительным данным, 40-летний водитель Toyota наехал на двух молодых людей, перебегающих проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, оба пешехода погибли на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются возраст и личность погибших. По данному факту проводится проверка.

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