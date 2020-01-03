Мужчину и двух девочек госпитализировали после ДТП под Уфой

Мужчину и двух девочек госпитализировали после ДТП под Уфой
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Иглинском районе (под Уфой) произошло серьезное ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2109 и LADA Granta. В результате аварии пострадали трое, двое из них – несовершеннолетние.

Все произошло в ночь на пятницу, 3 января, на втором километре Южного обхода села Иглино. 68-летний водитель ВАЗа врезался в LADA, за рулем которой находился 27-летний мужчина. В аварии пострадали три пассажира «девятки» – 34-летний мужчина и две девочки 12 и 16 лет.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные в госавтоинспекции Башкирии, пострадавших оперативно госпитализировали в ближайшее медучреждение.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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