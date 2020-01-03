На Большой Пороховской пьяный водитель влетел в трамвай

На Большой Пороховской пьяный водитель влетел в трамвай
Передняя часть машины полностью разбита. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и служебного трамвая. За рублем машины находился пьяный мужчина.

Авария случилась сегодня утром, 3 января, у дома 24 на Большой Пороховской. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть. На трамвае не заметно видимых повреждений.

«В легковушке были мужчины с признаками сао», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Участники ДТП ждут приезда служб. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушкой и припаркованным фургоном.

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