На Большой Пороховской пьяный водитель влетел в трамвай

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и служебного трамвая. За рублем машины находился пьяный мужчина.

Авария случилась сегодня утром, 3 января, у дома 24 на Большой Пороховской. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть. На трамвае не заметно видимых повреждений.

«В легковушке были мужчины с признаками сао», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Участники ДТП ждут приезда служб. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушкой и припаркованным фургоном.