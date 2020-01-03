Легковушка «летела» по Черкасова и угодила в фургон

Легковушка &#171;летела&#187; по Черкасова и угодила в фургон
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга невнимательный водитель устроил ДТП. По словам очевидцев, водитель выезжал из «кармана», когда задел другую машину.

  1. Все произошло сегодня среди ночи, 3 января, на улице Черкасова. На опубликованных фотографиях видно, что легковушка уперлась передней частью в стоящий фургон. Капот машина заметно помят.

Однако в комментариях пользователи не согласились со словами автора. Подписчики утверждают, что водитель легковшуки ехал на большой скорости, когда произошло столкновение.

«Камри просто летела по Черкасова», — написал пользователь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сведения о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали смертельном ДТП на Южном полукольце. От наезда легковушки погибла женщина.

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