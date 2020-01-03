Водитель Ford насмерть сбил женщину на Южном полукольце

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Под колесами легкового автомобиля погибла женщина.

Все произошло накануне, 2 января, на 26 километре южного полукольца. Женщина пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, когда ее сбила машина марки Ford. За рулем иномарки находился 34-летний мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о падении горящего мужчины с крыши здания в Петербурге. Причины произошедшего пока неизвестны.