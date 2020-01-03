Падение горящего мужчины с крыши здания на Боровой попало на видео

В Петербурге с крыши трехэтажного здания на Боровой улице упал горящий мужчина. Кадры произошедшего появились в Сети.

Все случилось накануне вечером, 2 января, в центре города. На записи с камер видеонаблюдения, опубликованных телеканалом РЕН.ТВ», видно, что горящий человек падает на пешехода, который двигался по тротуару.

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, пострадавший скончался на месте происшествия. Женщину, на которую он упал, госпитализировали.

По словам очевидцев, погибшему на вид было около 30 лет. Пользователи соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» добавили, что мужчина был славянской наружности, и одет в черную запачканную одежду.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

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