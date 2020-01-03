Иномарка разбилась о поворачивающий трамвай на пересечении Ветеранов и Летчика Пилютова

Иномарка разбилась о поворачивающий трамвай на пересечении Ветеранов и Летчика Пилютова
У машины заметно пострадал капот. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Летчика Пилютова произошло ДТП с участием трамвая и легкового авто. Водитель иномарки решил не пропускать общественный транспорт, в результате чего разбил свою машину.

Все произошло в четверг вечером, 2 января. На опубликованных фотографиях видно, что капот белой легковушки заметно пострадал. Очевидцы отметили, что трамвай заходил в поворот, когда произошло столкновение.

«Белая машинка забыла уступить дорогу», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пассажирам поздно вечером пришлось искать другой общественный транспорт.

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