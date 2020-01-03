Десять спасателей более часа тушили заброшенное здание на Комсомольской улице

Десять спасателей более часа тушили заброшенное здание на Комсомольской улице
Спасатели ликвидировали возгорание более часа. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Ленобласти спасатели потушили пожар в заброшенном здании. Огонь распространился на 50 квадратных метров.

Все произошло поздним вечером в четверг, 2 января, в доме 2 на Комсомольской улице. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 21:29. Возгорание произошло в неэксплуатируемом заброшенном здании.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, прибывшие пожарные обнаружили, что пламя поглотило дощатую лестницу, а также обшивку стен.

Десять сотрудников, используя две спецмашины, смогли локализовать и потушить пламя уже к 22:51.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о расследовании двойного убийства в Приморском крае. В преступлении подозревают 44-летнего местного жителя.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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