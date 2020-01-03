В Приморье мужчина убил двух собутыльников за сожженную шапку

В Приморье мужчина убил двух собутыльников за сожженную шапку
Мужчин убили ножом. Фото: pixabay

В Приморском крае правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Трагический инцидент произошел в селе Мельничное. Следствие полагает, что 44-летний местный житель отмечал главный праздник зимы с друзьям на пилораме. Когда он собирался домой, то обнаружил, что один из собутыльников сжег его шапку. В гневе житель несколько раз ударил виновника ножом.

Как сообщили в СК РФ по региону, после он попросил второго приятеля помочь избавиться от тела, однако тот в просьбе отказал. Тогда преступник решил убить и свидетеля происходящего.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух или более лиц».

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