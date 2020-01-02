В Ленобласти тушили дом на 60 «квадратах»

Ликвидацией возгорания занимались восемь человек. В результате никто не пострадал.

Об этом стало известно 2 января. Обо всем рассказали в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Все случилось в четверг вечером в деревне Ручьи в Кингисеппском районе. Огнем был охвачен дом на 60 квадратных метрах. Что стало причиной инцидента – не уточняется. На место прибыли восемь спасателей, которые за час управились с пламенем. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Боровой огненный мужчина упал с крыши дома. В результате он приземлился на 52-летнюю женщину, которая проходила мимо. Огненный петербуржец погиб, каково состояние пешехода – не уточняется, но ее пришлось госпитализировать.