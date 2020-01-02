На Боровой огненный мужчина упал с крыши дома

Он приземлился на пешехода, которая проходила мимо.

Все случилось сегодня, 2 января. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчина, облитый горючей жидкостью, загорелся и упал с крыши дома на Боровой, 29. В результате он приземлился на 52-летнюю женщину, которая проходила мимо. Огненный петербуржец погиб, каково состояние пешехода – не уточняется, но ее пришлось госпитализировать.

Пока что непонятно, как именно все произошло. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Гатчины погиб в новогоднюю ночь: он упал в лестничный пролет. Он погиб от полученных травм на месте.