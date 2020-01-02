Житель Гатчины погиб в новогоднюю ночь: он упал в лестничный пролет

Трагедия произошла во вторник, 31 декабря, в двухэтажном доме на пересечении проспекта 25-го Октября и улицы Радищева в Гатчине.

Пьяный 33-летний мужчина вышел в подъезд и упал в лестничный пролет со второго этажа, он погиб от полученных травм на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после квартирного пожара нашли заросли конопли. Огонь успел распространиться по площади два квадратных метра. О пострадавших не сообщается. Инцидент произошел в ночь на четверг, 2 января, в Приморском районе Петербурга. Возгорание началось в квартире на 11-м этаже дома №37 на Дибуновской улице.