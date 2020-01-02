В Петербурге после квартирного пожара нашли заросли конопли

В Петербурге после квартирного пожара нашли заросли конопли
Пожар произошел в этом доме. Фото: Google.Maps

Спасатели наткнулись на плантацию растительного наркотика в квартире, в которой произошел пожар.

Обо всем сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в ночь на четверг, 2 января, в Приморском районе Петербурга. Возгорание началось в квартире на 11-м этаже дома №37 на Дибуновской улице. Жильцы были эвакуированы на улицу, а спасатели смогли проникнуть в квартиру и быстро потушить пламя. Огонь успел распространиться по площади два квадратных метра. О пострадавших не сообщается.

Спасатели осмотрели место происшествия и нашли в дальней комнате кусты конопли, а также оборудование для их выращивания. В квартире никого не было. Сейчас полиция разыскивает хозяина жилища.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Соснового Бора вырастил 24 куста конопли.

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