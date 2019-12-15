Житель Соснового Бора вырастил 24 куста конопли

Житель Соснового Бора вырастил 24 куста конопли
Фото: pixabay.com

Мужчина должен выплатить 50 тысяч рублей за нарушение закона.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Соснового Бора. Миниплантацию сотрудники правоохранительных органов обнаружили у местного жителя еще летом. Мужчина вырастил 24 куста запрещенного на территории России конопли. Суд, рассмотрев дело, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крупную партию конопли изъяли у жителя Ленобласти. В ходе обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли пакет с высушенной коноплей и несколько кустов растений с корневой системой. Общая масса изъятого — 3 килограмма.

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