Житель Соснового Бора вырастил 24 куста конопли

Мужчина должен выплатить 50 тысяч рублей за нарушение закона.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает прокуратура Соснового Бора. Миниплантацию сотрудники правоохранительных органов обнаружили у местного жителя еще летом. Мужчина вырастил 24 куста запрещенного на территории России конопли. Суд, рассмотрев дело, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крупную партию конопли изъяли у жителя Ленобласти. В ходе обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли пакет с высушенной коноплей и несколько кустов растений с корневой системой. Общая масса изъятого — 3 килограмма.