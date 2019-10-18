Крупную партию конопли изъяли у жителя Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя поселка Мельниково Приозерского района Ленобласти крупную партию растительных наркотиков.

Как сообщает региональное ГУ МВД России, правоохранительные органы задержали ранее судимого 62-летнего мужчину, проживающего в поселке Мельниково. Задержание произошло в ходе расследования уголовного дела по статье «Покушение на кражу».

В ходе обыска по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли пакет с высушенной коноплей и несколько кустов растений с корневой системой. Общая масса изъятого — 3 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жителя поселка Богатыри в Ленобласти обнаружили 80 кустов конопли.